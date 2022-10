, a Sky Sport, lancia una provocazione: "Questo Vlahovic non serve alla Juve, ma ha una reputazione per la quale può rivalere quei 70 milioni. La Juve ha puntato su Vlahovic e non su Dybala: oggi come oggi è stato un errore. Domani chissà. Dybala ha fatto un campionato finora nettamente superiore ed era nello zoccolo duro del gruppo. Ad oggi Vlahovic non merita la cifra che è stato pagato, va considerata anche la cessione a gennaio per salvare quanto speso".