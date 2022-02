"Un derby giocato così non lo si vedeva da davvero tanto, troppo, tempo. Senza timore, a viso aperto, con sfrontatezza ma anche intelligenza e se oggi c’è il rammarico per non aver portato a casa una vittoria che sarebbe stata meritata, strameritata, è perché finalmente si è visto un vero Toro affrontare la Juventus. C’è chi giura che questo sia stato il miglior derby da oltre 20 anni, di certo è stato il migliore giocatore quando la formazione bianconera si è trasferita allo Stadium: mai in questi anni si era visto il Torino dominare in lungo e in largo la Juventus per quasi tutta la partita.



Il tanto atteso Vlahovic si sta ancora domandando se in campo ci fosse un pallone, lui di certo non l’ha visto: sovrastato da Bremer, annullato totalmente come era capitato già un mese fa in Torino-Fiorentina. Un cartellino da 70 milioni di euro che il difensore brasiliano si è messo in tasca senza alcun problema (se Vlahovic vale 70 milioni, quanti vale allora il difensore brasiliano?)".



Toromania, da calciomercato.com