Il giornalista Giancarlo Padovan ha analizzato il futuro di Andrea Pirlo negli studi Sky: "Se io fossi Agnelli non avrei dubbi nel cambiare, non capisco perché è ancora così solido sulla pancina della Juve. La squadra ha perso col Benevento, ha pareggiato col Torino e non dà né affidamento, né sicurezza, né gioco, né nulla. Faccio fatica a condividere una posizione come quella della società. Allegri? Devi puntare su un nome che rimanga con te anche negli anni successivi, ma sarebbe un dichiarare di aver sbagliato prendendo Sarri e Pirlo, e non so se ci sia questo coraggio".