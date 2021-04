Beppe Bergomi ha detto la sua sulle difficoltà della Juventus, che dopo il ko contro l'Atalanta ha messo ancora più a rischio la qualificazione in Champions: "Forse la valutazione di alcuni giocatori è sbagliata, soprattutto di quelli arrivati a parametro zero che dovevano fare un certo tipo di rendimento che però non hanno dato né l'anno scorso, né quest'anno. Perché poi tra i nuovi c'è Chiesa che entra e fa subito bene, e ci sono altri per i quali serve tempo e vanno aspettati". Sono queste le parole dell'ex interista negli studi Sky.