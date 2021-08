Quello del Psg è - forse - il mercato più importante nella storia del calcio: dopo Donnarumma, Ramos, Wijnaldum e Hakimi è arrivato. Il giocatore più forte al mondo insieme a Ronaldo. A proposito di Cristiano, Il Messaggero ha confrontato il mercato del Psg con quello della Juventus, che continua a trattare Locatelli: "Ormai è saltato tutto - si legge sul quotidiano - Qualsiasi controllo, qualsiasi fair play, quello finanziario che doveva moralizzare il calcio e invece ha allargato la forbice in favore dei ricchissimi. Per quanto riguarda la migliore italiana, la Juventus, è uscita tra gli applausi dopo aver perso 3-0 contro il Barcellona e da due mesi non riesce ad acquistare Locatelli".