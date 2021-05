Ufficialmente la Superlega è nata e naufragata nel giro di 72 ore, ma secondo l'analisi di Mario Sconcerti è come se in realtà esistesse già: "Il centro classifica è scomparso. Esiste quasi una Superlega naturale tra i primi sette posti e le altre squadre. Ad eccezione dell'Atalanta, la differenza l'hanno fatta i soldi. E' un vantaggio occasionale, ormai si partecipa alle gare non più per meriti ma per ricchezza. Penso sia una selezione naturale e anche se prima c'era più alternanza non credo che esista un modo per riportare l'equilibrio". Sono queste le parole di Sconcerti a TMW Radio.