Scusi @FIGC (o FJGC?), scusi presidente #Gravina, nel comunicato di ieri, firmato con #Real e #Barça, la #Juventus conferma di essere ancora in #Superlega. È stata quindi esclusa dalla Serie A come da voi prospettato a maggio? Potete per favore comunicarlo ufficialmente? Grazie pic.twitter.com/Palh6PCudH — Paolo Ziliani (@ZZiliani) July 31, 2021

In un comunicato congiunto con Barcellona e Real Madrid la Juventus ieri ha preso ancora posizione sulla Superlega, spiegando di voler andare avanti con il progetto. Attraverso un tweet,lancia una provocazione mandando un messaggio alla Figc: "Scusi FIGC (o FJGC?), scusi presidente Gravina, nel comunicato di ieri, firmato con Real e Barça, la Juventus conferma di essere ancora in Superlega.Potete per favore comunicarlo ufficialmente? Grazie".