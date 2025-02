La provocazione di Piqué: 'Dovrebbero dare 0 punti per chi pareggia 0-0'

Getty Images

Gerardha lanciato una provocatoria proposta riguardo al sistema attuale delle partite di calcio, suscitando un acceso dibattito. In un’intervista nel podcast di Iker Casillas, l’ex difensore del Barcellona ha dichiarato che "non può essere che vai allo stadio, spendi 100, 200 o 300 euro e guardi una partita che finisce 0-0".Secondo Piqué, una soluzione per incentivare il gioco più offensivo e coinvolgente potrebbe essere che le squadre non guadagnino alcun punto in caso di pareggio senza gol. "Qualcosa deve cambiare", ha aggiunto l'ex calciatore, evidenziando come un simile cambiamento possa portare a un calcio più dinamico, con partite che si accendono già dal 70° minuto per evitare il temuto 0-0.

Questa proposta non è la prima volta che Piqué lancia idee innovative nel mondo del calcio. Dopo aver fondato la King's League, un torneo che si distingue per le sue regole non convenzionali, l'ex campione si è ormai affermato come un pensatore fuori dagli schemi. L'idea di penalizzare i pareggi a reti inviolate non è stata ancora presa in considerazione ufficialmente, ma l'opinione di Piqué potrebbe stimolare una riflessione su come rendere il calcio ancora più emozionante e appassionante per i tifosi.