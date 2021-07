Una provocazione, quella arrivata attraverso le pagine web di Dagospia che ha titolato un articolo: "Brutto colpo per la Juventus: si dimette l'arbitro Calvarese". Il pezzo, chiaramente, riporta la notizia, arrivata ieri sera, delle dimissioni dell'arbitro, per motivi legati al lavoro e, in particolare, ad un'azienda di famiglia. Il fischietto era finito al centro delle polemiche alla fine della partita dello scorso maggio tra Juve e Inter e vinta dai bianconeri con il risultato di 3 a 2.