Nelle ultime settimane alla Juventus è stato accostato il profilo di Dusan Vlahovic, vero e proprio trascinatore della Fiorentina alla salvezza, classe 2000 e nel mirino del Milan. Negli studi Sky, nel pre partita di Crotone-Fiorentina, Paolo Condò ha lanciato una provocazione: "Secondo voi Vlahovic alla Juve farebbe male? Per me sarebbe l'attaccante perfetto". Il costo si aggira intorno ai 60 milioni di euro: "Sì, ma in Spagna sono pieni di debiti, per esempio. Io penso che i club in grado di comprare siano pochi, e sono in Inghilterra".