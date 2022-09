Una provocazione, diretta a Massimiliano, con un mittente d'eccezione: la Gazzetta. "Allegri in fondo è un uomo fortunato, perché la blindatura è arrivata prima che il Monza infliggesse alla Juventus la prima sconfitta stagionale in campionato. «Cambiare guida tecnica sarebbe una follia — ha detto a Dazn l’a.d. Maurizio Arrivabene —. Fare processi sommari e indicare un colpevole non aiuta, Max ha un programma da sviluppare nell’arco di 4 anni, se c’è un colpevole quello sono io». Chissà se avrebbe ripetuto le stesse cose e con la stessa sicurezza 2 ore più tardi, dopo aver visto la Signora sgretolarsi di fronte a una neopromossa che fino a ieri aveva raccolto solo un punto in A. Non lo sapremo mai".