ha così commentato la sconfitta della sua squadra ieri contro la Juventus Under 23: "La squadra ha dimostrato di essere stata sempre in partita. Abbiamo trovato qualche difficoltà nel primo tempo, quando abbiamo preso un paio di ripartenze che ci potevano far male. Siamo però riusciti a ribattere azione su azione: segno che la squadra è viva e lotta.Siamo stati bravi a reagire e fare un grande secondo tempo, dove in larghi tratti abbiamo dominato la partita. L’abbiamo riagguantata e cercato anche di vincerla. Poi il doppio cambio di Palermo ci ha bloccato i cambi per il finale, dove Bariti è rimasto in campo nonostante preda dei crampi. Se analizziamo nell’arco della partita quello che ha creato la Juventus rispetto a noi, c’è rammarico per non aver portato a casa neanche un punto".