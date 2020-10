3









Il Napoli apre la quarta giornata di campionato nella sfida del San Paolo contro l'Atalanta in programma oggi per le 15,ma i tifosi azzurri non hanno ancora mandato giù lo 0-3 a tavolino contro la Juventus deciso da il Giudice Sportivo dopo la mancata presenza della squadra di Gattuso a Torino.



LO STRISCIONE - Doppia sanzione arrivata in settimana: oltre al ko con i bianconeri gli azzurri hanno avuto anche un punto di penalizzazione. Così, nel pre partita di oggi contro l'Atalanta, all'uscita della tangenziale, a Fuorigrotta, i tifosi partenopei hanno esposto uno striscione: "FIGC...serva del padrone", firmato Ultras Curva B.