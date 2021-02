1









Tra tanti interisti, Francesca Michielin porterà un po' di Juve al Festival di Sanremo. Grande tifosa bianconera, la cantante sarà in gara insieme a Fedez nella 71a edizione del Festival che inizierà martedì, con la canzone "Chiamami per nome". La Michielin è concentrata su Sanremo, ma da grande appassionata di calcio non si perde una sola partita della Juventus. Vedere per credere: la ragazza è spesso protagonista di interviste a tinte bianconere e ogni tanto sui suoi profili social spunta qualche commento sulla squadra di Pirlo. Un esempio? Dopo il rigore fischiato al Napoli da Doveri per un fallo di Chiellini, l'ha cantante ha twittato: "Rega non posso dire niente lo so, ma se questo è un arbitraggio serio allora la prossima arbitro io lol".



Sfoglia la gallery per vedere tutte le foto di Francesca Michielin