L'ex calciatore e procuratore Massimo, a TMW Radio, ha parlato della Juventus: "Io credo che la famiglia Elkann ed Exor si siano stufati di continuare a mettere soldi e stanno ancora pagando delle situazioni e degli sprechi del passato. Credo che qualche acquisto lo faranno, ma la politica del risparmio non è finita"."Non so se mai torneranno i tempi in cui si spendevano 95 milioni di euro per Higuain. Forse non vogliono più spendere certe cifre per la Juventus. Non capisco come mai più che altro per Ferrari hanno sempre azzeccato gli uomini a livello manageriale (non sportivo), invece nel calcio negli ultimi anni si sono compiuti molti errori".