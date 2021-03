Il ritorno dei tifosi negli stadi è un argomento che sta a cuore all'opinione pubblica calcistica. Ecco cos'ha detto sull'argomento a Radio Kiss Kiss Andrea Costa, sottosegretario al Ministero della Salute: "In questo momento la priorità è correre sul piano vaccinale per tornare alla vita normale. E quindi dentro gli stadi, gli impianti e le palestre. Bisognerà condividere un metodo per l’ingresso nello stadio: vaccini e tamponi prima dell’ingresso. Si possono ipotizzare diverse soluzioni."

LA SUA FEDE CALCISTICA - "Da spezzino, spero che Italiano possa restare dove si trova adesso. Sta dimostrando le sue qualità, i risultati sono dalla sua parte. Poi starà a lui decidere. Io spero che resti. Da milanista, spero di poter tornare in Champions e che possa tornare a vincere esprimendo buon calcio".