Daniele Belotti, deputato, ha presentato al prefetto di Bergamo e alla ministra Lamorgese una proposta riguardo alla finale di Coppa Italia: "Premesso che mercoledì 19/5 alle ore 21, è in programma a Reggio Emilia la finale di Coppa Italia Atalanta-Juventus; per l’occasione è stato autorizzato, per la prima volta da oltre un anno, l’ingresso allo stadio una percentuale di spettatori pari al 20% della capienza, che al Mapei Stadium corrispondono a 4300 posti; per decine di migliaia di bergamaschi è un evento attesissimo, che in un periodo normale avrebbe visto un esodo di oltre 20.000 tifosi, mentre saranno solo 2000 gli atalantini presenti a Reggio Emilia; Visto che bar e ristoranti sono stati autorizzati a svolgere la propria attività con servizio ai tavoli all’aperto; molti locali trasmettono le partite di calcio, ma con il coprifuoco fissato alle 22 sarebbe impossibile avere clienti tifosi; i locali pubblici stanno soffrendo in modo pesantissimo i provvedimenti anti Covid; la finale di Coppa Italia potrebbe rappresentare un’occasione importante di lavoro per numerosi bar e ristoranti che trasmettono le partite in tv". Lo riporta BergamoNews.