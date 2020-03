Karl-Heinz Rummenigge, presidente del Bayern Monaco, ha parlato al Frankfurter Allgemeine Zeitung. Ecco un estratto delle sue parole: "Per non falsare il nostro campionato, è indispensabile terminare questa stagione, al fine di evitare un disastro economico senza precedenti. Se non fosse possibile fare altrimenti sarebbe saggio prorogare l'esercizio fiscale 2019-2020 al peggio fino a settembre. Risultato: l'inizio della prossima stagione potrebbe avvenire all'inizio dell'inverno, affinché i giocatori beneficino comunque delle vacanze e di una preparazione sufficientemente lunga".