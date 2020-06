Testa a testa Juve-Inter peril talento classe 2000 del Verona diventato una delle sorprese di questa stagione. Secondo Sky Sport, i nerazzurri provano lo scatto decisivo facendo sapere al Verona che, dopo aver trovato l'accordo tra club, sono disposti a lasciarlo un altro anno in prestito in gialloblù. In questo modo Marotta e Ausilio provano a superare la concorrenza dei bianconeri, aspettando la contromossa della Juve che non nessuna intenzione di mollare la presa.