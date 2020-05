E se il calcio ripartisse con tempi più brevi dei canonici 45 minuti? E' questa la curiosa proposta che la Professional Footballers Association (PFA) è intenzionata a fare in vista della possibile ripresa della Premier League e dei campionati professionistici inglesi. Lo spiega l'ad dell'assocalciatori britannica Gordon Taylor a BBC Radio 4: "E' stato concordato che PFA, LMA, giocatori e manager saranno fondamentali per questo processo e saranno ulteriormente consultati: non sono stupidi, sicuramente metteranno al primo posto la sicurezza e verrà redatto un protocollo, coinvolgendo tutti gli esperti e i medici del governo. Venerdì ci sarà una riunione degli azionisti della Premier League e da lì a poco il documento di ritorno al lavoro sarà finalizzato. Nelle settimane seguenti verrà messo a disposizione degli allenatori e dei calciatori. Successivamente, la fattibilità del protocollo sarà esaminata club per club. Non conosciamo il futuro, quello che sappiamo è quali proposte siano state formulate, quali idee siano state messe sul tavolo, la possibilità di avere più sostituti, e la riduzione dei 45 minuti per tempo. Si parla anche di stadi neutrali, attendiamo che manager e giocatori abbiano il tempo di assimilare tutto ciò".