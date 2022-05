"Chiellini? Fossi in Draghi gli proporrei il Ministero della Gioventù, per dare la carica alla prossima generazione nella difesa di valori in pieno smarrimento". E' il commento di Edi Rama, premier albanese e tifoso juventino, intervistato da Tuttosport, che ha commentato anche la decisione bianconera di salutare Paulo Dybala: "Forse ha ragione chi dice che è sopravvalutato".