Sono ore calde. Caldissime. Che possono portarelontano da Torino. Questo pomeriggio è arrivato in città anche Jorge Mendes, super procuratore del fuoriclasse portoghese:Ma qual è la proposta del Manchester City? E perché non convince la Juventus?Ecco, non convince la Juventus perché il City e Mansour vogliono prendere Ronaldo gratuitamente, pagandogli solo l'ingaggio (ridotto rispetto alle cifre bianconere). E la missione di Mendes ora sembra proprio questa: convincere la Juve a cedere il giocatore senza pagare alcuna moneta, semmai organizzando e architettando uno scambio che possa far contenti tutti.Al momento, Guardiola non vuole saperne di cedere il brasiliano (per il quale andrebbe comunque liberata una casella da extracomunitario). In ogni caso, Ronaldo sembra oggi più distante dalla permanenza: l'affare resta complicatissimo, ma la mossa in questa direzione, forse decisiva, CR7 e Mendes l'hanno fatta.