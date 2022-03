Renato Sanches e il Milan si sono sfiorati negli ultimi giorni del calciomercato invernale. Il club rossonero aveva fatto un tentativo concreto per portarlo a Milanello già a gennaio, ma l’affare è sfumato sul gong perché il Lille ha preferito rimandare la cessione alla prossima estate.



Il calciatore portoghese si è promesso al club rossonero, ma ora le intenzioni devono tramutarsi in accordi definitivi per evitare pericolosi inserimenti di altri club. Nelle ultime ore si è inserita la Juventus, che vuole rivoluzione il proprio reparto di centrocampo. La partita è aperta. Lo scrive calciomercato.com.