Da ieri, l’Inter fa solo parte del passato, per Mauro Icardi il presente e il futuro si chiama solo Paris Saint-Germian, che ha versato 50 milioni più 8 di bonus nelle casse nerazzurre. L’attaccante ora non ha più alcun legame con il club di Viale della Liberazione, al contrario del filo che lo connette all’Italia. Sia perché la famiglia si trova molto bene a Milano, sia perché la Juventus tornerà a farsi sentire, anche se le carte in gioco non sono le più favorevoli. Come riporta Calciomercato.com, la clausola ‘anti-Italia’, che costringerebbe il Psg a destinare altri 15 milioni di euro all’Inter in caso di cessione ad un club italiano, sarà valida fino al prossimo maggio. Un fattore che spinge i parigini ad attendere un anno, ancora più convinti dalla centralità di Icardi per l’anno che verrà, tanto che il ds Leonardo ha confermato la stima nei suoi confronti. In poche parole, il Psg lo ha acquistato per tenerlo e ci punta molto.