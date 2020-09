Prima le cessioni, poi gli acquisti. La Juve deve piazzare Douglas Costa e poi cercare l'assalto a Federico Chiesa ma secondo quanto riporta FirenzeViola.it, l'offerta ufficiale dei bianconeri potrebbe arrivare già in questa settimana, probabilmente entro giovedì. Commisso avrebbe promesso a Chiesa di lasciare la Fiorentina per la giusta offerta. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione la proposta dovrebbe essere un prestito "lungo" con obbligo di riscatto, un'operazione totale da 55 milioni di euro che però non soddisfa ancora la Fiorentina.