Secondo quanto riporta SportMediaset la Juve ha fatto una promessa a Maurizio Sarri: al posto di Miralem Pjanic arriverà un altro regista di ruolo che non è Arthur. La promessa è quella di portare a Torino Jorginho, grande pallino del tecnico toscano che il Chelsea valuta attorno ai 60 milioni di euro. "Non poco anche in considerazione di un periodo di vacche magre come quello attuale - si legge sul sito -. Per questo Paratici vorrebbe inserire nella trattativa il cartellino di Adrien Rabiot". Il francese però piace anche all'Everton di Ancelotti.