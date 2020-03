Giorni da cristiano, in termini di osservanza, e giorni da Cristiano, ad allenarsi in casa per non perdere ritmo e per scacciare i brutti pensieri. Intanto, la Juve se lo tiene stretto. Anzi: gli fanno pure una promessa, ossia quella di prendere un centravanti under 30 che possa aprirgli spazi e lanciarlo in porta. I nomi? Vanno da Gabriel Jesus a Timo Werner, passando per Mauro Icardi e Harry Kane.



ALTRI DUE ANNI - L'accordo tiene botta, insomma. Anche se, per proseguire assieme, conterà alla fine la volontà. Cristiano Ronaldo però non vuole lasciare il discorso a metà. Secondo Tuttosport, il suo legame con la Juventus sarà ancora più forte dopo tutto questo. E il focus, invece, solo uno: vincere in Italia e sognare fortissimo in Europa.