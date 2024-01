Calciomercato.com svela alcune curiosità su Jordan, il centrocampista che lasta valutando di ingaggiare in prestito.- Nato a Sunderland il 17 giugno del 1990, è tifoso della squadra della sua città, ma dopo l'esordio nel 2008 coi Black Cats non ci ha messo molto a passare al Liverpool date le sue ottime prestazioni a centrocampo. Portato ai Reds da Kenny Dalglish, ha rifiutato un prestito al Fulham per rimanere anche con Brendan Rodgers, e dopo un periodo da riserva è riuscito a diventare titolare e vice capitano, succedendo nelle gerarchie ad Agger.- Capitano dei Reds dal 2015 al 2023, ha tre figli con la moglie Rebecca, due femmine e un maschio. Le date di nascita delle piccole Elexa e Alba e quella in cui ha vinto la Champions League col Liverpool nel 2019 sono tatuate sul suo corpo.- Il padre Brian era un poliziotto e ha sofferto di cancro, evento che ha fortificato il carattere di Jordan. "Quando aveva 10 anni l'ho portato a vedere la finale di Champions League, e dopo aver sentito l'inno mi ha detto subito che avrebbe giocato quel torneo un giorno". E' stato di parola.- Estremamente attivo nel sociale, Henderson ha fondato un'associazione che si occupa di aiutare i bambini malati e si è speso in prima persona per promuovere i diritti della comunità LGBTQ+ in Inghilterra. Solo che la scelta di andare a giocare in Arabia, un paese in cui l'omosessualità è punita con la pena di morte, ha fatto precipitare la sua popolarità a zero nel giro di poche settimane.