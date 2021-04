Quasi una profezia quella di Arsene Wenger. Era il 2009 quando l'ex allenatore dell'Arsenal aveva parlato di una nuova competizione che più di dieci anni dopo si sarebbe chiamata Superlega: "Tra dieci anni vedo un campionato europeo che si sviluppa nel tempo. Ho la sensazione che vogliano fare qualcosa del genere, soprattutto se ci saranno regole troppo restrittive per le big. Per come ci stiamo muovendo, arriverà il momento in cui per i club che spendono troppo non basteranno i soldi che incassano dalla Champions".