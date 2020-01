È verosimile pensare che in questo momento Gasperini non stia vivendo con serenità il passaggio di Kulusevski alla Juve. Magari avrebbe sperato, piuttosto, di vederlo crescere quest'anno a Parma e trovarselo poi a disposizione il prossimo anno per rinforzare l'organico di una squadra miracolosa. Ormai, però, il tecnico ex Inter ci ha messo una pietra sopra ed ha commentato il trasferimento più importante di questa sessione anche con una certa saggezza durante la conferenza stampa alla vigilia del match proprio contro il Parma: 'Per un giocatore come Dejan ​è normale anche avere mediaticità, però non possiamo permetterci di guardare a ciò che fanno gli altri. Kulusevski è un talento e diventerà un giocatore molto importante per la Juve'.