"Il centravanti della Juve? Non è nessuno di quelli che avete nominato. Non è Kean, non è Suarez, non è Dzeko, non è Cavani. Kean è però un discorso a parte, anche di numeri. Credo che la Juve punterà sul ritorno di Morata". Giovanni Branchini, noto agente di calciatori ed esperto di calciomercato, lo disse più di quindici giorni fa. Il 5 settembre scorso, infatti, a Radio Deejay senza dubbi affermò di un futuro bianconero per Alvaro Morata. Così è stato, così sarà da domani, dopo le visite mediche e la firma dello spagnolo con la Juve.