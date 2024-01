Kenan Yildiz non ha segnato contro il Sassuolo ma ha comunque convinto Massimiliano Allegri, che così ha parlato di lui nel post partita: "Come quando da bambini ci dicevano butta un pallone, uno che la stoppa e la passa come lui ce ne sono pochi. Difficilmente sbaglia le scelte, ha qualità innate che nessuno gli ha insegnato. Yildiz ha il gol nelle gambe. Tra un po’ arriverà un momento down, è normale a 18 anni. Però abbiamo 5 attaccanti, tornerà Kean e sono sereno. Sono contento per Chiesa, ma voglio faccia di più perchè quelli davanti saranno importanti".