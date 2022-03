Questa mattina, la Gazzetta dello Sport riporta i dettagli della lunga relazione della Procura della FIGC che ha indagato sul caso plusvalenze segnalato dalla Covisoc. 11 operazioni sono state scagionate: Pjanic, Arthur, Cancelo e Danilo, tra queste.



In un altro passaggio della relazione, quella che sarebbe la distanza tra la valutazione dei calciatori e quella che viene fatta dalla Procura. La Rosea scrive: “Al momento siamo soltanto alla fase istruttoria, non c’è stato ancora alcun deferimento, le memorie difensive potrebbero in teoria portare persino all’archiviazione, ma certo la relazione colpisce nel modo chirurgico con cui smonta in molti casi un castello dei valori iscritti a bilancio dalle società. Anche se più volte la giustizia sportiva ha sbattuto la testa sul muro dell’impossibilità di stimare dei parametri oggettivi per la valutazione dei calciatori, viene costruito un modello basato su diverse voci: età, ruolo, carriera sportiva, storia economica dei trasferimenti, contratti durante la carriera sportiva”.



