Si è svolta oggi ad Appiano Gentile presso il Suning Training Centre l'audizione davanti alla Procura Figc dell'attaccante dell'Inter Romelu Lukaku in relazione ai fatti accaduti nei derby di Coppa Italia, alla presenza dei procuratori federali Ricciardi, Scarpa ed Esposito (quest'ultimo in presenza fisica, gli altri collegati in digitale). L'attaccante belga, che ha esposto la sua versione dei fatti per quanto riguarda la lite con l'attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic, era assistito dall'avvocato del club Angelo Capellini. Per Gazzetta, prima di poter arrivare a una conclusione definitiva - archiviazione, patteggiamento o deferimento con successivo processo davanti al Tribunale federale nazionale - ci vorranno alcuni giorni e in ogni caso la presenza dei due nel derby non è in discussione.