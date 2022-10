Non solo gli arresti domiciliari, ma anche l’esclusione dalla guida della. Questa la richiesta della Procura di Torino per Andrea, presidente bianconero, nell’ambito dell’inchiesta Prisma: “”. Richiesta respinta dal Gip, richiesta che era stata inoltrata anche per Pavel, Stefano, Stefanoe Giovanni Marco– Questa mattina è Libero a riportare la posizione dei calciatori in merito all’inchiesta Prisma e la loro convocazione in Procura: “I giocatori della Juventus non si sarebbero trincerati dietro al silenzio, ma avrebbero risposto alle domande dei magistrati,”.-La Stampa, invece, riporta le motivazioni del Gip che hanno negato gli arresti domiciliari. “. Tutti gli indagati e l’ente sono a piena conoscenza dell’indagine nei loro confronti e la discovery pressoché totale delle contestazioni a loro mosse fa sì che, già di per se, i pericoli di reiterazione del reato e di inquinamento probatorio siano difficilmente ipotizzabili. «la società in questione è una delle più importanti in ambito calcistico nazionale e internazionale, quotata in borsa e quindi ragionevolmente molto attenta alle conseguenze di indagini a suo carico anche solo per ragioni di opportunità e di presenza sul mercato azionario.”. Dubbi sul “dolo richiesto dalla legge”: “giacché, se fosse vero che i medesimi criteri di contabilizzazione adottati dalla Juve sono quelli utilizzati da tutte le società calcistiche, allora la società non avrebbe fatto altro che fare uso di criteri contabili adottati nell’intero settore dei calciatori”. Sulla manovra stipendi: “ma sono legate a un periodo storico (quello della pandemia) non più attuale”. Sulle richieste di sequestri, rigettate: “”.