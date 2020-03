Il mondo del calcio sta vivendo giornate di incertezza mentre il coronavirus continua a mettere in ginocchio l'Italia intera. La Juventus intanto lavora sui contratti dei giocatori in rosa: la priorità è la situazione di Paulo Dybala. L'argentino ha il contratto in scadenza nel 2022, ma prima dell'emergenza che stiamo vivendo in questi giorni, la dirigenza stava cercando una nuova intesa con l'entourage del giocatore. La trattativa riprenderà appena sarà di nuovo possibile viaggiare e incontrarsi, con la Juve che vuole stringere per blindare La Joya.