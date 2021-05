Una delle prime richieste di Massimiliano Allegri ai dirigenti della Juventus è la conferma di Giorgio Chiellini. Lo racconta SportMediaset, secondo il quale l'allenatore considera il capitano bianconero un elemento importante dello spogliatoio per il suo carisma e il supporto che dà alla squadra, e non vorrebbe perderlo. Chiellini ha il contratto in scadenza tra un mese e presto ci sarà un incontro con la società per discutere il rinnovo, di smettere di giocare non ha nessuna intenzione e se non dovesse trovare un accordo con la Juve ci sono sirene dall'MLS.