La Juventus ha ufficializzato nella giornata di ieri l'arrivo di Maurizio Sarri in panchina per sostituire Massimiliano Allegri. I tifosi, come ovvio che sia, non vedono l'ora di vedere la macchina bianconera tra le mani del nuovo tecnico, che però chiuderà le porte del Training Center bianconero per i primi allenamenti del mese di luglio, al rientro dalle vacanze per iniziare la preparazione estiva. La prima occasione per vedere in scena la Juventus di Sarri sarà quindi l'esordio nella prossima International Champions Cup, il 21 luglio alle ore 13.30 contro il Tottenham. Lo riporta Sportitalia.