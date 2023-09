L'obiettivo della Juventus è nell'arco di tre anni ambire all'equilibrio di bilancio . Il CdA approverà quest'oggi il nuovo bilancio per la stagione 2022/2023. Come riuscire a raggiungere il traguardo? Intanto, centrando la qualificazione in Champions League per i prossimi due anni. Poi sarà necessario proseguire il percorso intrapreso dal 2021, con un progressivooperando sul calciomercato con l’obiettivo di spendere quanto si incassa o anche meno. In generale, la volontà della proprietà è che il club torni a camminare sulle proprie gambe, come in passato.Nessuna follia di mercato ma una strategia che punta ad ingaggiare giocatori giovani, che non pesino troppo a bilancio ma allo stesso tempo che permettano alla Juve di rimanere competitiva. G. Il piano di Giuntoli e Manna, come riporta Tuttosport, è quello di costruire una rosa con una base poco costosa, attingendo anche alla Next Gen come fatto negli ultimi due anni, un livello intermedio solido per poi permettersi 2-3 giocatori per i quali spendere di p