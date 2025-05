La prima edizione del "Juventus Women's Networking Day": lo sguardo al futuro del club

Getty Images

Iniziativa dellache dimostra una volta di più l'attenzione verso il futuro. E' andato in scena la prima edizione del "Juventus Women's Networking Day". Di seguito il comunicato del club."Juventus, da sempre, ha lo sguardo rivolto al futuro e un'ulteriore conferma è arrivata anche in occasione della prima edizione del "Juventus Women's Networking Day", un evento organizzato dal nostro Club con la partecipazione di altre società italiane di Serie A e B e cinque società estere.Un evento, quello andato in scena sabato 10 maggio 2025 presso il J|hotel – prima della sfida all'Allianz Stadium tra la squadra allenata da Massimiliano Canzi e la formazione femminile dell'Inter – volto alla valorizzazione delle giovani calciatrici bianconere in prestito e al rafforzamento dei rapporti e della sinergia con gli altri club presenti all’evento.

A rappresentare la nostra Società, Stefano Braghin – Women’s Football Director –, Massimiliano Mazzetta – Deputy Women’s Football Director –, Matilde Malatesta – Head of Women’s Scouting – e Carola Coppo – Head of Women Academy –."Sinergia e relazioni: è con questi obiettivi che abbiamo immaginato la prima edizione del "Juventus Women Networking Day". É stata una bella occasione per incontrare colleghi e colleghe di oltre venti società italiane e straniere; un'opportunità per condividere esperienze e progetti, per promuovere i talenti e creare una rete virtuosa di relazioni. La crescita delle giovani è da sempre un nostro obiettivo primario e la collaborazione con alcune realtà del panorama calcistico nazionale e internazionale potrebbe rappresentare il primo approdo nel calcio delle adulte per le nostre ragazze che hanno terminato il percorso di Settore Giovanile, in attesa che anche nel Femminile si possa intraprendere il progetto delle Seconde Squadre, naturalmente facoltativo, che sarebbe di grande beneficio per il percorso delle ragazze e per la loro crescita, ma anche per tutto il movimento, a partire dalle Nazionali".