Oggi Massimiliano Allegri al Bentegodi ha una sicurezza in difesa: capitan Giorgio Chiellini, a riposo contro il Sassuolo e pronto a guidare la riscossa della Juventus a Verona. Al fianco di Chiellini si è innestato un triplo ballottaggio, nel quale sembrava favorito Rugani, che avrebbe così permesso a Matthijs De Ligt e Leonardo Bonucci di rifiatare e si sarebbe tolto la soddisfazione, all'11^ giornata, della prima presenza in questo campionato.Alla fine però, complice un problema di salute di Rugani , Allegri ha cambiato idea. Niente Daniele, innanzitutto. E poi, sorpresa ma forse neanche troppo viste alcune scelte dell'allenatore bianconero in questo inizio stagione,In pratica, ci si aggrappa alla certezza storica rappresentata dalla premiata ditta Chiellini-Bonucci.E pensare che, volendo utilizzare criteri puramente di stanchezza e di teorica condizione atletica, sarebbe stato più logico De Ligt: sia lui che Bonucci hanno giocato contro il Sassuolo, ma contro l'Inter Leo aveva giocato e Matthijs no. Quindi, contando semplicemente i minuti recentemente disputati,Ma nella mente del mister, al momento, c'è spazio soprattutto per l'accoppiata che ha guidato dalle retrovie tante battaglie vincenti.