La luce in fondo al tunnel, uno squarcio a illuminare la notte più buia. In una stagione negativa, dal punto di vista dei risultati sportivi, c’è motivo per essere fiduciosi per il futuro. La Juventus e i suoi tifosi, infatti, nel corso della stagione, hanno scoperto e imparato a conoscere alcuni dei giovani più promettenti del settore giovanile bianconero.



Miretti il nome in cima alla lista, poi Aké, Soulé e De Winter, passando per i tanti convocati dall’Under 23. Tra le scoperte, nella seconda parte di stagione, si può aggiungere anche Adrien Rabiot.



