Di seguito la formazione ufficiale della Juve per l'amichevole contro la Triestina: Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Douglas Costa. Sarri, che non sarà presente a Trieste per gli strascichi della brutta influenza avuta in settimana, sarà sostituito dal suo vice, l'ex allenatore dell'Empoli Martusciello.