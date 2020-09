E' l'1 settembre 1990. Ventinove anni fa esatti. La Juve scopriva Roberto Baggio, il Divin Codino, che alla prima in bianconero timbrò subito con una rete, nonostante la dura sconfitta in finale di Supercoppa Italiana. L'inizio di un mito bianconero, il giusto proseguimento alla carriera meravigliosa. In totale i gol saranno 115, le gare 2000, in cinque stagioni.