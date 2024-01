Le parole di Antonio"Non mi aspettavo anche io una Juventus così - ha detto a Tmw Radio -. Non è una sorpresa ma c'è stata un'evoluzione importante, ora gioca bene e Vlahovic è tornato quello di Firenze. Così rompi gli equilibri. Il lavoro di Allegri è sicuramente da apprezzare, i giovani si sono integrati bene. Loro negli spogliatoi sanno che in un'annata così possono centrare lo Scudetto. L'Inter ha qualcosa ancora in più ma tra febbraio e marzo con le coppe si deciderà tutto. Ora la Juve ha gioco, che era quello che gli mancava, e si vedono i risultati. C'è stata una crescita esponenziale del gruppo, soprattutto i giovani si sono inseriti bene. Non agevolare le coppe l'ha agevolata, perché le ha permesso di creare una squadra più compatta e libera, anche mentalmente. E hanno ritrovato la fame che avevano perso".CON UN YILDIZ COSI' - "Secondo me uno tra Vlahovic e Chiesa va via a fine anno".