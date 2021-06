L'ex centrocampista Diego Fuser ha commentato così il futuro incerto di Cristiano Ronaldo: "Io non penso che la Juve voglia fare a meno di Cristiano Ronaldo. E' il giocatore che fa più gol in assoluto, perché privarsene? - ha detto a Sky - Fossi la società non lo metterei mai in discussione, assolutamente; poi è chiaro che il suo futuro dipenderà molto anche dalla sua volontà". Il contratto dell'attaccante con la Juventus è in scadenza nel 2022 ma potrebbe decidere di lasciare Torino con una stagione d'anticipo. Aveva detto che avrebbe sciolto i dubbi alla fine del suo Europeo, ora è finito.