Attraverso le colonne del suo editoriale Libero, l'ex dirigente della Juve Luciano Moggi ha fatto un pronostico su quello che potrebbe essere l'esito finale del big match contro la Lazio.'Le prestazioni non saranno entusiasmanti, i gol magari arrivano con il contagocce, ma la difesa tiene ed è la migliore del campionato. I bianconeri, vincendo 1-0 a Verona, così come a Lecce, adesso si devono misurare con la seconda in classifica, che ha la seconda miglior difesa del campionato. Considerando la consistenza delle difese si può prevedere un pareggio per 0-0'.