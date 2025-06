La prestazione di Yildiz con la Turchia: com'è andato il giocatore della Juventus

Getty Images

La partita di Yildiz in Stati Uniti-Turchia

Passaggi (riusciti): 14 (13)

Passaggi chiave: 1

Tiri in porta: 0 (1 bloccato)

Palloni persi: 8

Kenan Yildiz è tra i giocatori della Juventus che hanno lasciato Torino per gli impegni della Nazionale. Il classe 2005 è stato infatti regolarmente convocato da Vincenzo Montella per le partite della Turchia contro Stati Uniti e Messico. Si tratta di due amichevoli, con la prima contro gli Stati Uniti conclusa 2-1 a favore della Turchia, che ha vinto in rimonta.Yildiz è partito titolare ed è rimasto in campo per oltre 70 minuti prima di essere sostituito. Non è riuscito a segnare né a fare assist anche se ci è andato vicino nel primo tempo quando ha dato l'opportunità ad Arda Guler di fare goal ma la stellina del Real Madrid ha sprecato la chance. Questi i numeri di Yildiz.