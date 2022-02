Segnali di vita o solite difficoltà? Tifosi divisi sulla prestazione di Alex Sandro, che ha strappato una media del 6 sulle pagelle dei quotidiani e che comunque non ha dato continuità all'interno dei novanta minuti, pur correndo e lottando con grandissimo impegno. Il brasiliano è stato nel mirino dei tifosi per tanto tempo, ma nella prestazione di ieri c'è chi ha visto qualcosa di positivo, quantomeno nell'atteggiamento.



"Nessuno ne sta parlando ma Alex Sandro su quella fascia ha corso come un dannato. Che per il 90% delle partite è uno scarparo è poco ma sicuro eppure va detto che ieri sera ha fatto la sua partita. I riconoscimenti vanno dati", ha raccontato ad esempio Jan su Twitter. Chiaro segnale di come, certe notti, le famose etichette di cui parla Allegri vengono serenamente superate.



Leggi i commenti nella gallery dedicata.