Cristiano Ronaldo sempre al centro del mercato e delle voci. Bruno Fernandes, suo compagno in nazionale e nello United, ha .però rivelato: "Non voglio essere coinvolto, ma bisogna rispettare le decisioni di tutti. Non so cosa abbia detto al club o all'allenatore. Voglio solo dire che bisogna rispettare i suoi spazi. Cerchiamo tutti di aiutarlo, ha dei problemi familiari e merita rispetto. Lo scorso anno è stato il nostro miglior marcatore, ha segnato tanti gol per noi. È il club che deve fare certe scelte, ma Cristiano deve fare le sue. Non lo so, come ho detto non so cosa pensi, tutti credono che voglia andar via, io non gli ho chiesto niente, l'unica cosa che gli ho detto quando non si è presentato è se fosse tutto ok con la famiglia. Mi ha detto quello che stava passando senza aggiungere altro".